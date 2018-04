Secção: Opinião

Agora Digo Eu

Um encontro chamado gratidão

Numa louvável iniciativa de um grupo de entusiastas, antigos radialistas, da emissora regional mais antiga a emitir em Portugal, vai realizar-se no dia 6 de outubro de 2018 o primeiro encontro dos ex-colaboradores da Rádio Altitude.

Sem esquecer os colegas que, com saudade, recordamos e já são tantos, permitam-me, hoje e aqui, destacar companheiros como António José Teixeira, Pinharanda Gomes, Álvaro Guerreiro, Fausto Coutinho, Virgílio Ardérius, Lopes Craveiro, Abílio Curto, Vítor Santos, Carmina Andrade, Fernando Bento, Sá Rodrigues, Manuela Claro, Francisco Teixeira, Carlos Martins, Hélder Sequeira, Maria José Trabulo, José Domingos, Abel Virgílio, Isabel Coelho, António Alves, Nuno Patrício, Rui Oliveira, Ana Pinto, Sandra Esteves, Joana Paula, Aguinaldo Nave, Mário Sequeira, João Carlos Logrado, Madalena Ferreira, Américo Rodrigues, João Amaro, Rebelo de Oliveira, Gabriel Correia, Sandra Ferreira, Paulo Coelho, Manta Luís, João Cruz, Rosa Diogo, Natércia Oliveira, Mário Jorge Branquinho, Carla Pinheiro, António José Amaro, José Augusto Marques, João Ferreira, José Ferreira, Ismael Marcos, Paula Pinto, Isabel Pragana, Eduardo Matas, Joaquim Fonseca, António Ribeiro, José Luís Dias Fonseca, Célia Miragaia, Gorete Suzano, Olga Oliveira, António Arede, José Igreja, Luísa Coimbra, Manuel Martinho e se calhar outros tantos que neste momento não vêm à memória.

O encontro será o momento alto para rever colegas, recordar histórias, as boas e as menos boas, trocar impressões, fazer leituras dos eventos, dos testemunhos e dos pergaminhos deixados, de falar do passado e do presente onde a palavra gratidão será o mote e o abraço fraterno àquele que durante décadas foi o nosso companheiro, orientador, professor e Amigo. Homem com H grande onde todos nos revemos, admiramos e continuamos a admirar, descrito desta forma por Hélder Sequeira «a sua vida é feita de trabalhos, desencontros, incompreensões, silêncios, amarguras e felicidade, trazendo à ribalta inúmeras questões: desencadeou o confronto de opiniões, denunciou injustiças, foi porta-voz de múltiplas aspirações sempre na vanguarda da informação sem hipotecar a sua consciência nem trair os seus princípios».

A gratidão ao António Emílio Aragonês tem a ver com o passado e com tudo aquilo que transmite no presente, mesmo percebendo a existência de alguns incapazes a quem nunca lhes hão de faltar pretextos e argumentos para não a ter, sendo que este nosso agradecimento tem de ser visto em contexto cultural onde encaixa naturalmente a amizade, a harmonia e a humildade.

É por isso que este encontro terá o nome de António Emílio Carrajola Aragonês, que em outubro já terá contemplado os bonitos 83 anos de idade e, é assim que iremos recordar toda esta família da rádio onde o convívio, a entrega, a solidariedade, a entreajuda e, naturalmente os laços de uma sólida e verdadeira amizade perdurarão ao longo dos tempos. Ao longo das nossas vidas, nesta Rádio que um dia nos juntou.

Por: Albino Bárbara