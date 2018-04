Secção: Desporto

Depois da derrota de quarta-feira com o Real, os serranos cederam empate sem golos com o Cova da Piedade no Santos Pinto

Sp. Covilhã patina na IIª Liga

Covilhanenses são 13ºs classificados a quatro jornadas do fim da IIª Liga

O Sp. Covilhã não foi além de um empate a zero na receção ao Cova da Piedade no domingo, na 34ª jornada da IIª Liga, depois de na passada quarta-feira ter perdido 3-0 com o Real. Os serranos ocupam o 13º lugar fruto de uma época muito irregular.

As duas equipas, que tentam garantir a manutenção e separadas por apenas dois pontos, protagonizaram uma primeira parte equilibrada, combativa e a procurarem chegar à área adversária. Os locais eram mais acutilantes, com Índio a ser o primeiro a assustar. O guardião Pedro Alves defendeu para canto e pouco depois desviou por cima, com a ponta dos dedos, a investida de Fatai. Evaldo tentou responder, só que Vítor São Bento agarrou sem problemas. O nível de dificuldade aumentou aos 16’, quando o guardião serrano defendeu o remate forte de Dieguinho, de longe. Seis minutos depois os “leões da serra” tiveram ocasião soberana para marcar, mas Fatai não converteu uma grande penalidade a sancionar mão na bola de Michael da Silva. O avançado voltou a fazer pontaria à baliza do Cova da Piedade por três vezes, mas sem eficácia.

Aos 40’ foi a vez do Cova da Piedade desperdiçar um penálti. O árbitro assinalou falta de Paulo Henrique sobre Aylton e Robson Shimabuku viu São Bento negar-lhe o golo na conversão. Após o intervalo, a equipa de Almada surgiu melhor e teve duas oportunidades para inaugurar o marcador. Miguel Rosa, num livre de muito longe, obrigou São Bento a esticar-se e a desviar por cima da barra. Aos 60’, Aylton progrediu pela direita e só a defesa apertada do guardião local impediu o golo. Mas o Covilhã respondeu. O recém-entrado Raul Almeida rematou de longe e quando já se ouvia gritar golo, Pedro Alves, em voo, defendeu com a perna. Até ao final Daniel Almeida também tentou a sorte. Nos serranos Moses atirou por cima da barra e o marcador não se alterou.