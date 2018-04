Secção: Cultura

Miguel Ângelo Matos, Fábio Alves e Diogo Fernandes, alunos da Santa Clara, vão apresentar “A toupeira confundida” na BMEL, na segunda-feira

Américo Rodrigues edita novo livro para crianças

Tempo de leitura: 2 m

Três crianças vão apresentar, segunda-feira (18 horas), o novo livro de Américo Rodrigues na Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço, na Guarda. Editada pela Bosq-íman:os, “A toupeira confundida” é dirigida aos mais novos e conta a história de uma toupeira a contas com um bando de pleonasmos, mas, no fundo, pretende ser uma declaração de que cada um deve seguir o seu próprio caminho da forma que melhor entender.

A obra tem o formato de uma concertina esburacada com desenhos de Maria Lino e conceção tipográfica do autor, que concebeu um projeto polissémico. Esta não é a primeira obra para crianças de Américo Rodrigues, que já escreveu várias peças de teatro, como “O ouriço caixeiro, a libélula patinadora e o amor espacial” (teatro) e “D. Choramingão, rei tristão no país da confusão”; e de poesia (“Língua de trapo”, com o seu filho Leonardo, “O céu da boca”, “A lontra é um pouco tontra e outros poemas de amor entre animais”). “A toupeira confundida” é apresentada por Miguel Ângelo Matos, Fábio Alves e Diogo Fernandes, todos alunos do 6º ano na escola de Santa Clara, onde se têm destacado na escrita, leitura e no teatro. Por exemplo, Miguel Ângelo Matos foi ET na peça “Novas aventuras e desventuras de Dom Quixote de La Meirinhas”, em maio de 2016, e participou na escrita do respetivo guião. Em dezembro desse ano foi premiado pelo seu texto para o projeto “Andanças com livros”, promovido pela Biblioteca Escolar D. Sancho I, da Santa Clara, e pelo AKI. Miguel gosta de fotografia, de ler, de matemática e de jogar basquetebol

Fábio Alves também gosta de basquetebol, de taekwondo e de tocar viola. Tem participado em diversas peças teatrais na escola e atualmente está a ensaiar para “El-Rei Tadinho Tadito no Reino Sem Janelas Mas Com Portas” cuja estreia está marcada para 29 de maio. É autor de vários textos para o blog escolar “Ler é Saber”, alguns dos quais foram premiados. Integrou também os projetos “Escola Eletrão” e Young VolunTeam no ano 2016. Por sua vez, Diogo Fernandes é aluno do ensino articulado, vertente música, e estuda violino no Conservatório de São José da Guarda desde os 4 anos. Foi melhor leitor na EB das Lameirinhas no ano letivo 2012/2013 e leitor do ano na biblioteca da Santa Clara em 2016/2017. Tem atuado em diversas peças de teatro escolar e o seu texto “Natureza” vai representar a turma no projeto Ajudaris’18. Pertence ao Clube de Escrita Criativa da escola, gosta de escrever, tocar violino, ler e de jogar basquetebol.