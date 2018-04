Secção: Região

Património

Aldeias Históricas em festa até dezembro

Tempo de leitura: 1 m

As doze Aldeias Históricas vão ter animação entre abril e dezembro com um ciclo de eventos promovido pela Associação de Desenvolvimento Turístico Aldeias Históricas de Portugal.

Denominado “12 em Rede - Aldeias em Festa”, o projeto promete música, gastronomia, animação de rua, História e estórias, oficinas e muita festa. O programa de cada localidade, que começa este fim-de-semana no Piódão, tem a duração mínima de dois dias e «contará com a participação ativa da comunidade em que acontece, em estreita colaboração com artistas profissionais», adianta a organização. Nestes eventos os participantes serão convidados a serem residentes temporários, sendo também realçada a especificidade dos produtos distintivos de cada aldeias. Tal como no ano passado, cada festa vai inspirar-se numa personagem, lenda ou conto tradicional, acontecimento histórico ou elemento patrimonial.

No Piódão, a animação tem por tema central a “Estrada Real: A Longa Caminhada”. O ciclo prossegue em Almeida (18 e 19 de maio), Sortelha (1 e 2 de junho), Linhares da Beira (13 a 15 de julho), Marialva (20 e 22 de julho), Castelo Novo (27 a 29 de julho), Castelo Rodrigo (31 de agosto e 1 de setembro), Castelo Mendo (14 e 15 de setembro), Trancoso (5 a 7 de outubro), Idanha-a-Velha (1 e 4 de novembro), Monsanto (9 e 11 de novembro) e Belmonte (7 a 9 de dezembro).