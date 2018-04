Secção: Atualidade

Fabricante de joias Dior e Montblanc investe cinco milhões de euros na Covilhã

Câmara da Covilhã anunciou hoje que um grupo franco-suíço que trabalha com marcas de luxo como a Cartier ou a Dior vai construir um novo centro de produção na Covilhã, num investimento de cinco milhões de euros.

«O grupo franco-suíço FM Industries Sycrillor escolheu novamente a Covilhã para realizar um investimento global de cinco milhões de euros na construção de um novo centro de produção de joalharia para marcas de luxo a nível mundial, como a Cartier, Tiffany, Montblanc, Louis Vuitton, Dior e Hermès», refere o município, em comunicado.

De acordo com a informação, este grupo, que já tem no Parque Industrial do Canhoso a empresa Mepisurfaces, pretende agora reforçar o investimento com a construção de uma nova unidade de mecânica de precisão no Parque Industrial do Tortosendo.

A autarquia adianta que as obras devem iniciar-se ainda este ano e que o novo centro terá capacidade para 200 postos de trabalho, sendo a sua produção totalmente dedicada à exportação.

O investimento será apresentado oficialmente na terça-feira, no Parkurbis - Parque de Ciência e Tecnologia da Covilhã, no mesmo dia em que é inaugurado o centro de contacto Altice/Randstad.