Secção: Em Foco

Situação financeira das empresas do distrito da Guarda é a melhor do país

As empresas da Guarda apresentam a melhor situação financeira a nível nacional, seguidas de Vila Real (3,31) e Castelo Branco (3,24). Contudo, é o terceiro distrito onde os empresários sentem maior dificuldade em encontrar novos colaboradores.

O distrito da Guarda é também aquele onde há mais facilidade em lançar um negócio (3,20) a nível nacional

Dos 18 distritos de Portugal Continental, o da Guarda é aquele onde as empresas registam a melhor situação financeira. Os dados são revelados num estudo feito pela consultora Zaask, em parceria com a Universidade Católica, através de um inquérito online ao qual responderam 2.562 empresas, das quais 80 por cento (2.062) exercem atividade em Portugal, incluindo Região Autónoma dos Açores e Região Autónoma da Madeira, e 20 por cento (500) em Espanha.

De 2016 para 2017 a situação financeira das empresas do distrito guardense melhorou, passando de 3 para 3,40 pontos. Este valor destaca a Guarda em termos nacionais, estando à frente de Vila Real (3,31) e Castelo Branco (3,24). Também as receitas dos empreendimentos no distrito estão acima da média nacional e aumentaram face a 2016: de uma média de 3,29 passou para 3,53 valores, sendo apenas ultrapassado pelo distrito de Portalegre – que regista o melhor valor a nível nacional (3,55). Em contrapartida, a Guarda é o terceiro distrito onde os empresários sentem maior dificuldade em encontrar novos colaboradores. Neste parâmetro, a Guarda, que se encontrava em penúltimo lugar com um valor médio de 2,29, está agora no terceiro pior lugar (2,20), à frente de Santarém (2,16) e Bragança (2,11).

À questão “aconselharia alguém a lançar um negócio no distrito?”, os empresários da Guarda que responderam disseram que sim (3,80), mas em Vila Real a resposta positiva é mais elevada (3,88 valores). De resto, segundo os empresários guardenses, não só é fácil lançar um negócio no distrito (3,20), como o nível de acompanhamento por parte do governo regional/local é o melhor a nível nacional: 3,27 valores. Outro dos indicadores que marca positivamente o distrito é a confiança demonstrada pelos empreendedores na evolução do quadro financeiro das suas empresas (3,67, o mesmo valor que o registado em Lisboa), sendo apenas suplantado por Castelo Branco (3,71) – o distrito com melhores perspetivas quanto ao futuro – e Setúbal (3,69).

À semelhança da segunda edição do estudo nacional de competitividade regional, 56 por cento dos inquiridos aconselha a instalação de um novo negócio no seu distrito. Ainda assim, apenas 18 por cento dos empreendedores portugueses consideram fácil ou muito fácil lançar um novo negócio (38 por cento consideram-no difícil ou muito difícil). A contratação de novos empregados para o negócio também é vista de forma negativa, sendo que apenas 17 por cento dos empresários que responderam ao inquérito considera «fácil ou muito fácil» contratar no seu distrito, um valor que em 2016 se situava nos 21 por cento. Segundo a Zaask, o objetivo deste inquérito online, aplicado a pequenas e médias empresas, é «aferir o sentimento das empresas relativamente aos distritos/regiões onde estão inseridas e respetivos governos locais».