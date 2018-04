Secção: Atualidade

Jornadas de Engenharia Informática terminam com debate aberto

Estão a decorrer no Instituto Politécnico da Guarda (IPG) as Jornadas de Engenharia de Informática (JEI), um evento anual organizado pelo Núcleo de Engenharia Informática e pela UTC de Informática do Politécnico guardense. O evento é composto por palestras, workshops com formato do tipo hands-on e visitas aos laboratórios do Instituto.

As JEI decorrem há mais de 15 anos e tem como principal objetivo dar a conhecer as novas tecnologias de informação e comunicação, bem como os projetos de investigação realizados no IPG. Ontem o dia foi reservado ao ensino secundário e profissional e os alunos puderam participar em palestras, workshops e visita aos laboratórios.

Hoje, o evento destina-se aos alunos do ensino superior e à comunidade em geral e visa proporcionar aos participantes workshops de distintas áreas. No final do dia haverá um debate aberto com empresas da área do IT.