Secção: Atualidade

Supermercado da Guarda evacuado devido a alerta de bomba

A equipa de Minas e Armadilhas da PSP já está no supermercado Pingo Doce, situado no Bairro de São Domingos, na Guarda.

O estabelecimento foi evacuado ao princípio desta tarde devido a um alerta para um engenho explosivo colocado em cima das garrafas de gás, à entrada do supermercado.

O alerta foi dado por um funcionário via 112, pelas 12h32, tendo o edifício sido evacuado pelas 14h40. As forças de segurança e os bombeiros estão no local, onde foi criado um perímetro de segurança.

Há ainda dezenas de curiosos e uma fila de carros na estrada de acesso ao Carapito