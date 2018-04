Secção: Atualidade

Tiago Gonçalves eleito na concelhia do PSD da Guarda

Tempo de leitura: 1 m

Tiago Gonçalves venceu hoje a presidência da comissão política concelhia da Guarda do PSD, numas eleições que ficaram marcadas pelo empate registado para a mesa do plenário.

O deputado municipal e diretor de campanha de Álvaro Amaro nas últimas autárquicas obteve 183 votos, mais onze que Júlio Santos, presidente cessante da mesa do plenário de secção, que conseguiu 172.

Mais disputada foi a eleição para a mesa do plenário, com as listas lideradas por Alfredo Freire (afeto a Tiago Gonçalves) e António Júlio Aguiar (Júlio Santos) a obterem os mesmos 177 votos. O empate vai ditar a repetição do sufrágio para este órgão concelhio em data a agendar. Registaram-se ainda 20 votos nulos e dez brancos. Recorde-se que havia 526 militantes em condições de votar nestas eleições, tendo votado 385.

«Estamos naturalmente muito satisfeitos porque conquistámos o nosso objetivo», disse Tiago Gonçalves, que quer promover a união do PSD da Guarda e envolver os militantes na discussão política do partido.

«Uma das formas de promover essa união é o gabinete de estudos que queremos criar refletir a diversidade destas eleições e envolver também vários militantes que estiveram na lista A», acrescentou.

Em Trancoso venceu a lista liderada por João Carvalho. Saiba mais na próxima edição de O INTERIOR.