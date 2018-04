Secção: Atualidade

Grande Prémio Beiras e Serra da Estrela arranca amanhã na Mêda

Tempo de leitura: 1 m

Começa sexta-feira, na Mêda, o IIIº Grande Prémio Internacional das Beiras e Serra da Estrela, prova de classe 2.1 atribuída pela União Ciclista Internacional (UCI).

Até domingo, o pelotão de 140 ciclistas das categorias de elites e sub-23, em representação de 20 equipas de Portugal, Espanha, Holanda, Colômbia, Estados Unidos, Kuwait, Rússia, Japão e Sérvia, vai percorrer as estradas da região em três etapas com alguma dificuldade e muita montanha. A primeira conta 177,2 quilómetros e vai ligar a Mêda a Figueira de Castelo Rodrigo. No sábado, os ciclistas terão pela frente 193,9 quilómetros entre o Sabugal e Seia, numa tirada que terá três subidas de segunda categoria. O Grande Prémio termina no domingo, na Guarda, após uns exigentes 168,3 quilómetros entre Gouveia e a cidade mais alta. A meta estará instalada junto ao Jardim José de Lemos no final de uma jornada que inclui uma subida à Torre, de primeira categoria.

No pelotão alinham as principais equipas portuguesas (Efapel, Sporting/ Tavira, Rádio Popular/ Boavista, W52/ FC Porto, LA Alumínios e Louletano), bem como os sub-23 da Liberty Seguros, Feirense e Miranda/ Mortágua. A prova é organizada pela Associação de Municípios da Cova da Beira, com o apoio da Fullsport, da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela e do Turismo do Centro.