Secção: Desporto

Futebol distrital

Trancoso e Mêda lutam pela liderança da Iª Divisão

Manteigas ganhou 3-1 ao último Guarda Unida

Trancoso e Sp. Mêda continuam taco-a-taco na luta pelo primeiro lugar do Distrital da Iª Divisão da AF Guarda quando faltam disputar quatro jornadas.

As duas equipas lideram o campeonato em igualdade pontual (47 pontos) e no domingo venceram os respetivos jogos. O Desportivo recebeu e derrotou o Sp, Sabugal (11º) por 1-0 e o Sp. Mêda teve a tarefa mais difícil para ganhar 3-2 ao Aguiar da Beira (4º). Os cabicancas foram ultrapassados pelo Figueirense (3º), que venceu em casa o Vila Cortês do Mondego (8º) por 3-0. Contudo, qualquer deslize dos dois primeiros pode ser aproveitado por figueirenses e aguiarenses, que têm os mesmos 43 pontos e estão a quatro da liderança. Menos hipóteses tem o Gouveia (5º), que derrotou o Estrela Almeida (9º) por 2-1 no Farvão, enquanto o Manteigas (6º) veio à capital de distrito derrotar o lanterna vermelha Guarda Unida Desportiva (14º) por 3-1.

Nos restantes jogos, o Soito (7º) ganhou 2-0 na receção ao Vila Franca das Naves (13º) e o Vilanovenses (12º) conseguiu um empate a zero em São Romão (10º). No domingo joga-se a 23ª jornada com os encontros Manteigas-Trancoso, Sp. Sabugal-Sp. Mêda, Vilanovenses-Figueirense, Aguiar da Beira-Soito, Vila Cortês Mondego-Gouveia, Estrela Almeida-Guarda Unida Desportiva e Vila Franca Naves-São Romão.

Última jornada decide segundo lugar na IIª Divisão

Com o título entregue na IIª Divisão, os perseguidores do Celoricense defrontaram-se no domingo, na penúltima jornada da prova, a 13ª. Mas o jogo entre o Sp. Vilar Formoso e o Foz Côa terminou empatado sem golos e deixou tudo na mesma.

A equipa da fronteira segue no segundo lugar e tem quase garantido o regresso à Iª Divisão, isto se não perder na última jornada e o Foz Côa (3º, a dois pontos) ganhar. Nos restantes jogos, o campeão Sp. Celoricense fez a festa em casa com uma vitória por 3-0 sobre o Casal de Cinza (8º e último), enquanto o Pala (6º) conseguiu um empate (3-3) em Freixo de Numão (5º) e o Paços da Serra (4º) recebeu e venceu a ADC Castelos (7º) por 2-1. O campeonato secundário da AF Guarda termina no domingo com os jogos Pala-Sp. Vilar Formoso, ADC Castelos-Freixo de Numão, Casal Cinza-Paços da Serra e Foz Côa-Sp. Celoricense.