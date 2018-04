Secção: Desporto

Serranos foram eficazes num jogo muito disputado entre duas equipas do meio da tabela da IIª Liga

Sp. Covilhã vence Varzim e sobe ao 12º lugar

Zarabi foi um dos mais inconformados do Covilhã

O Sp. Covilhã regressou às vitórias no sábado ao derrotar o Varzim no Santos Pinto por 2-0 na 32ª jornada da IIª Liga. Numa época muito irregular, os comandados de José Augusto ocupam o 12º lugar da geral com onze vitórias, doze derrotas, nove empates e 42 pontos.

As duas equipas protagonizaram uma primeira metade muito disputada e combativa na procura do golo. Os poveiros, a jogar em pressão alta e a dificultar a saída da bola dos serranos logo na primeira fase de construção, tiveram mais posse e foram a equipa mais rematadora, mas escassearam as ocasiões flagrantes para marcar. A melhor oportunidade do Varzim aconteceu aos 19’. Servido por Nelsinho, Jeferson, de cabeça, obrigou Vítor São Bento a defesa apertada. Contudo, foram os locais que abriram o ativo aos 31’, na sequência de um livre cobrado por Zarabi, Onyeka ganhou a bola, assistiu Reinildo dentro da área e o moçambicano emprestado pelo Benfica atirou rasteiro para o fundo das redes. Os serranos foram para o intervalo a ganhar.

O segundo tempo começou com um remate de Macedo, por cima, e aos 56’ o Covilhã podia ter marcado o segundo, mas Reinildo cabeceou rente ao poste a finalizar um contra-ataque. O Varzim respondeu com um remate de Alberto, desviado por Zarabi, e pouco depois também Marcelo tentou a sorte, sem sucesso. Como quem não marca sofre, os locais ampliaram a vantagem aos 63’ num erro da defesa varzinista. Jeferson perdeu a bola e o recém-entrado Raul Almeida ganhou o esférico, viu Paulo Vítor muito adiantado e rematou de longe para a baliza deserta fazendo o 2-0. O jogo continuou muito dinâmico até ao final, mas sem consequências no marcador. Os serranos jogaram ontem com o Real Massamá para a 33ª jornada.