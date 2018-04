Secção: Sociedade

Associação empresarial da Guarda estima que as regalias concedidas vão chegar a mais de 3.000 pessoas numa fase inicial

Novo Cartão de Associado do NERGA dá descontos

Tempo de leitura: 2 m

NERGA conta para já com 24 parceiros neste projeto

O NERGA – Associação Empresarial da Região da Guarda acaba de lançar um novo cartão de associado que contempla descontos para os empresários na aquisição de bens e serviços.

O projeto foi apresentado na passada quinta-feira, numa sessão em que foram assinados vários protocolos com algumas das 24 entidades parceiras do projeto, que também vai beneficiar os funcionários das empresas inscritas no NERGA através de um cartão identificador específico. Os descontos vão dos combustíveis à saúde, passando pelos seguros, energia, transportes, restauração, hotelaria, educação e lazer. Segundo Pedro Tavares, presidente da associação empresarial, as regalias deste novo cartão vão chegar, «num primeiro momento, a mais de 3.000 pessoas». O dirigente considera que esta medida é um «contributo importante» para o reforço do movimento associativo e contribuirá para «apoiar a economia local, em particular o comércio e os prestadores de serviço» da região. «A ideia é formar uma rede enorme de parceiros no comércio distrital», acrescentou Pedro Tavares.

Curiosamente, o novo cartão surge numa altura em que o NERGA está a admitir comerciantes como associados, mas o dirigente empresarial nega que a ideia seja substituir a Associação Comercial da Guarda. «Todos somos empresários e livres de escolher quem nos representa. Não pretendemos ocupar o lugar de ninguém, estamos é a dar resposta a associados que já temos e a manifestar recetividade para receber outros do género», acrescentou o responsável. De resto, o NERGA já é associado da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP), o que permite o acesso a fundos e programas de apoio específicos para estas atividades económicas que a associação empresarial «nunca teve». De acordo com Pedro Tavares, os comerciantes que se inscreverem no NERGA vão pagar a quota mínima, de 60 euros anuais.

Entretanto, Pedro Tavares vai recandidatar-se à presidência da direção da associação empresarial, cujas eleições estão marcadas para 24 de abril. João Cardoso, da Coficab, é o candidato à presidência da Assembleia-Geral.