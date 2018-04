Secção: Atualidade

Um morto em despiste de autocarro com finalistas da Covilhã

Um autocarro, onde seguiam 48 jovens, entre eles alunos da Escola Frei Heitor Pinto, na Covilhã, despistou-se este domingo, em Nisa (Portalegre). Há também 47 feridos a registar, um deles em estado grave com um traumatismo craniano. Todos estão a ser transportados para o Hospital de Portalegre.

Os ocupantes têm idades entre os 19 e 25 anos e regressavam de uma viagem de finalista em Espanha. O despiste ocorreu no IP2, entre o nó do Arez e a Barragem do Fratel. A circulação está completamente interrompida.

De acordo com a página oficial da Proteção Civil, o acidente ocorreu pelas 17h56, na freguesia de Arez e Amieira do Tejo, concelho de Nisa, e no local estão 31 veículos, 80 operacionais e um meio aéreo.