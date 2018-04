Secção: Atualidade

“Educar o sonho” foi hoje apresentado

Tempo de leitura: 1 m

O livro “Educar o sonho: Ética e envolvimento parental na prática desportiva”, de Vitor Santos, foi hoje apresentado na livraria Bertrand do La Vie, na Guarda. Luís Baptista-Martins, jornalista e diretor do Jornal O Interior, e André Mendes, treinador de futebol e scout, foram os oradores convidados.

Na apresentação foram abordados alguns dos temas que o livro fala, como o impacto do despovoamento do interior no desporto, a postura dos dirigentes dos clubes e a participação dos pais na prática desportiva.