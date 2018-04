Secção: Atualidade

Tiago Gonçalves divulgou listas para a concelhia do PSD da Guarda

Tiago Gonçalves divulgou hoje as suas listas aos órgãos concelhios do PSD da Guarda numa sessão realizada no auditório do Paço da Cultura, onde apresentou o seu programa eleitoral.

Alfredo Freire é candidato à mesa do plenário, tendo como vice Isabel Andrade e secretário Luís Prata. À comissão política concelhia concorrem Cecília Amaro e Pedro Nobre (vice-presidentes), bem como António Mendes (secretário-geral), Luís Baía, Luís Fernandes, Afonso Proença, António Venâncio Gonçalves e Paula Ribas, entre outros.

Júlio Santos, o outro candidato à secção local, deverá oficializar a candidatura e apresentar as suas listas na segunda-feira. As eleições realizam-se no dia 14.

