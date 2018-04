Secção: Atualidade

Novo Cartão de Associado do NERGA dá descontos

Tempo de leitura: 1 m

O NERGA – Associação Empresarial da Região da Guarda apresentou hoje o novo Cartão de Associado, que inclui descontos para os empresários na aquisição de bens e serviços.

Na sessão foram assinados vários protocolos com entidades parceiras do projeto, que também vai beneficiar os funcionários das empresas associadas no NERGA. Saiba mais na próxima edição de O INTERIOR.