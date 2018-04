Secção: Opinião

Mitocôndrias e Quasares

Laboratórios espaciais

Durante os últimos dias a comunicação social foi acompanhando, com mais ou menos interesse, a entrada na atmosfera da estação espacial chinesa, de nome Tiangong-1, à medida que os dados de entrada na atmosfera terrestres foram sendo reformulados.

A Tiangong-1 foi desenvolvida pela Agência Espacial Chinesa e colocada em órbita em 2011, tendo funcionado até 2016 quando foi substituída pela Tiangong-2. Neste módulo espacial de nove toneladas, com um cerca de 10 metros de comprimento e 3,3 metros de diâmetro, são realizados diversos estudos científicos. Trata-se de um laboratório espacial semelhante aos que existem ou existiram noutras estações espaciais, como a Estação Espacial Internacional (ISS) ou a desativada Estação Espacial MIR.

Estes laboratórios oferecem um enorme potencial científico, médico e tecnológico na medida em que podem ser realizados estudos científicos em condições diferentes das que existem no planeta Terra. Desenhados principalmente para a realização de investigação em biologia, física ou ciências da saúde, entre outras, e para o desenvolvimento de tecnologia em condições de microgravidade, as experiências científicas que ocorrem a bordo permitem estudar sistemas físicos e biológicas na ausência de muitos efeitos que estão presentes quando estes sistemas são alvo de estudo nos laboratórios terrestres. Em condições de microgravidade não se observa a sedimentação, a convecção ou a pressão hidrostática. A inexistência destes e de outros efeitos permite o estudo destes sistemas físicos e biológicos em condições mais ideais, o que propicia uma compreensão e caracterização mais precisa das propriedades e processos intrínsecos a estes sistemas. Estes estudos, levados a cabo na Terra, conduzem a resultados influenciados pelas condições de gravidade existentes no nosso planeta.

Um dos estudos mais promissores é a produção de fármacos, de que é exemplo a descoberta de um medicamento para combater a Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) e que, em 2015, iniciou a fase de ensaio clínico. A conceção deste medicamento aconteceu por ser possível nestes laboratórios espaciais a cristalização de proteínas de maior e melhor qualidades do que as produzidas na Terra, o que permite determinar com muito maior precisão as suas estruturas tridimensionais. Foi o estudo de uma proteína específica associada à DMD que permitiu desenhar um fármaco com as características necessárias para poder ligar com essa proteína – tal como uma chave a uma fechadura - e degradar os seus efeitos.

As investigações levadas a cabo nestes laboratórios têm sido tão promissoras que as agências espaciais norte-americana (NASA) e russa (Roscomos) estão a projetar uma nova estação espacial que irá substituir a atual ISS, ou pelo menos esse era o objetivo antes do aumento da tensão diplomática entre os dois países.

Por: António Costa