“Os Eventos da Ana Luar”

Foi há 12 anos que se começou a ouvir falar do Grupo Fotomanya. Com o avançar do tempo, passou a dar-se mais enfâse ao nome Ana Luar – a mentora dos eventos de fotografia mais conceituados do nosso País – e é assim que os mesmos são agora conhecidos: “Os Eventos da Ana Luar”.

Embora Ana Luar se defina como uma mulher de negócios, afirma que o motivo primordial que a levou a começar a produzir estes eventos foi «dar aos fotógrafos portugueses a oportunidade de fotografarem produções que seria impensável cada um realizar individualmente, devido ao custo de toda uma produção de luxo». Inicialmente, os eventos fotográficos eram gratuitos, mas, devido aos elevados custos das produções – que foram objetivamente ganhando maior qualidade –, foi obrigada a começar a cobrar um valor de participação. A verdade é que estes eventos são cada vez mais procurados e esgotam sempre. Assinale-se também que estes não têm apenas uma componente fotográfica, mas também uma forte vertente de afetos e de laços que se vão criando. Muitos dos que estão presentes e que contribuem para as despesas de cada sessão nem sequer utilizam câmara fotográfica, simplesmente adoram o projeto e querem patrociná-lo de alguma forma.

Uma vez que “Os Eventos da Ana Luar” são uma excelente fonte de publicidade e as fotografias se tornam virais, há cada vez mais marcas de renome interessadas em se associar a eles e em difundir peças das suas atuais coleções. Ainda assim, a maioria dos distintíssimos acessórios usados pelos modelos continua a ser feita pela própria Ana Luar. Na sua essência, o guarda-roupa é particular, tirando uma ou outra peça que a mesma aluga ou obtém por meio das diversas parcerias que tem com lojas de Lisboa. Não obstante, consoante as necessidades requeridas por cada evento fotográfico, e para que nada falhe, há peças que são feitas propositadamente por costureiras e alfaiates, que são adquiridas em feiras especializadas ou mesmo encomendadas a partir do estrangeiro onde a variedade de escolha é inegavelmente superior.

No que diz respeito aos fotógrafos, Ana Luar é perentória em afirmar que não faz qualquer distinção entre amadores e profissionais e que todos são bem acolhidos. «Evidentemente que, a partir do momento em que as produções se elevaram, os menos experientes ficam mais reticentes em participar, mas tentamos sempre explicar-lhes que é com a prática que se aprende e se aperfeiçoa a arte de fotografar; além disso, os mais entendidos dão excelentes dicas, o que permite que os fotógrafos aprenderam uns com os outros», afirma a empresária.

Convém também referir que, embora estes eventos de fotografia aconteçam mais regularmente em Lisboa e arredores, essa não é, todavia, a única realidade. Uma das sessões com mais sucesso nos últimos tempos decorreu mesmo na Serra da Estrela e juntou muitos fotógrafos do Norte e do interior do país.

Por: Joana Dente*

* Jurista / Fashion Stylist /Makeup Artist