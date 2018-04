Secção: Desporto

Serranos caíram para o 13º lugar da IIª Liga, com 39 pontos, numa época que está a ter mais baixos que altos

Amêndoas amargas para o Sp. Covilhã

Pressão viseense “sufocou” futebol dos covilhanenses

Depois da vitória frente ao Sp. Braga B na jornada anterior, a formação da Covilhã regressou às derrotas na passada sexta-feira ao perder 3-1 na receção ao Académico de Viseu em jogo da 31ª jornada.

Numa partida em que choveu, nevou e fez sol, os locais entraram com vontade de vencer e, aos três minutos, Zarabi forçou Peçanha a desviar a bola para canto. O Covilhã não aproveitou a oportunidade e acabou por sofrer o primeiro golo aos 16’, numa perda de bola de Renato Reis. Avto desmarcou N’Sor que, na área, rematou rasteiro para inaugurar o marcador. Passados dois minutos os viseenses podiam ter aumentando a contagem, quando Avto se antecipou a Joel e rematou forte para defesa atenta de Vítor São Bento. Os “leões da Serra” eram mais atrevidos e dominavam, mas a formação de Manuel Cajuda primou pela eficácia e marcou o segundo golo aos 25’, num cabeceamento de Bura, que deu o melhor seguimento ao canto batido por Avto. O Sp. Covilhã foi para as cabines a perder por 2-0.

O Ac. de Viseu regressou para a segunda parte com uma muralha defensiva que os serranos tentaram ultrapassar com remates de média distância. Makouta atirou forte, por duas vezes, mas sempre por cima da baliza de Peçanha. Fatai também falhou e foi o recém-entrado Reinildo que, aos 61’, servido por Makouta, marcou para os covilhanenses. O golo não assustou os visitantes, que sentenciaram a partida aos 73’ com o terceiro golo, o segundo da conta de N’sor. Até ao final não houve mais jogadas de interesse. Com esta derrota, o Sp. Covilhã segue a meio da tabela, mas não afastou a ameaça de despromoção – está sete pontos acima da linha de água, quando faltam disputar sete jornadas. No sábado, os comandados de José Augusto recebem o Varzim, que é 14º.