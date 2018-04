Secção: Cultura

Programação até julho inclui concerto de Ana Bacalhau e o Ciclo Guarda in Jazz

Rui Veloso no 13º aniversário do TMG

Tempo de leitura: 2 m

São mais de 60 os espectáculos que o Teatro Municipal da Guarda (TMG) vai receber entre abril e julho. A programação dos próximos meses foi apresentada na terça-feira e é na música que estão os nomes mais sonantes. Rui Veloso será o primeiro a subir ao palco, a 25 de abril, data do 13º aniversário do TMG e o espetáculo está já esgotado.

Sofia Ribeiro (16 de maio), Ana Bacalhau (26 de maio), Surma (30 de maio) e Viviane (16 de junho) são outras propostas do cartaz musical. No teatro há “Portugal não é um país pequeno”, de André Amálio (13 de abril), e, para os mais pequenos, “Um mundo mágico”, do Teatro das Beiras (18 de abril). Entre 9 e 12 de maio será a vez do Teatro do Calafrio subir ao palco com a peça “O cultivo de flores de plástico”. Já a 20 de junho há “Voltas & Reviravoltas & Contravoltas”, uma criação dos reclusos do Estabelecimento Prisional da Guarda. Na dança, destaque para “Vespa”, de Rui Horta (21 de abril). Do programa constam ainda diversas exposições, entre elas “Desnudo”, de Mariana Pinto Frias, patente no café-concerto de 17 de abril a 12 de maio.

O Ciclo Guarda in Jazz regressa a 29 de junho e prolonga-se até 12 de julho com sete concertos e o lançamento de um livro. Slow is Possible (29 junho), Elas e o Jazz (dia 30) e Jazzamboka (12 de julho) são alguns do espetáculos programados. De regresso está também SIAC (Simpósio Internacional de Arte Contemporânea Cidade da Guarda), que será motivo de uma exposição coletiva de pintura na galeria de arte entre 2 a 31 de julho A celebrar 13 anos de atividade, o TMG tem vindo a registar mais espetadores. Segundo o vereador da Cultura Victor Amaral, no primeiro trimestre de 2018, em comparação ao período homólogo de 2017, o TMG registou «um aumento de 49 por cento de espectadores», mais 3.278 pessoas.