Castelo Mendo

Feira medieval no fim-de-semana

A Aldeia Histórica de Castelo Mendo (Almeida) volta a viajar no tempo este fim-de-semana para mais uma edição da sua feira medieval.

A recriação histórica acontece no centro da antiga vila e sede de concelho, entre 1229 e 1855, onde os visitantes vão poder vivenciar os costumes e atividades desse período. Treino a cavalo, ceia medieval, teatro de marionetas, escaramuças nas tabernas, espetáculo de fogo, visitas guiadas ao acampamento de arqueiros, áreas temáticas, artesanato e mercado medieval, são os principais atrativos de uma das feiras medievais mais antigas da região. A organização é do município de Almeida, que pretende manter a «essência do evento», envolvendo a comunidade local, e reproduzir o ambiente da Idade Média em distintos locais de Castelo Mendo. Cavaleiros, bobos, jograis, monges, damas, nobres, bruxas, mendigos, regateiros, taberneiros e almocreves, vendilhões e charlatães vão encher as ruas com negócios, experiências e malabarismos. Um cenário que quase faz lembrar a grande feira de antanho, quando a antiga vila de Castelo Mendo era a confluência de um grande movimento comercial devido à proximidade com o reino de Castela. A localidade recebeu foral de D. Sancho II, a 15 de março de 1229, e ainda hoje continua dentro das suas muralhas ancestrais, sobranceira ao rio Côa.