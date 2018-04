Secção: Política

Cristóvão Santos e João Carvalho são candidatos no PSD de Trancoso

A concelhia do PSD de Trancoso vai a votos no próximo dia 14 e há dois candidatos confirmados. Ambos defendem a necessidade da «renovação do partido».

Cristóvão Santos, à esquerda, e João Carvalho, à direita

«Dar um novo rumo ao PSD no concelho de Trancoso, uma nova vida e principalmente uma nova forma de fazer política», são os objetivos de Cristóvão Santos, candidato à liderança da concelhia local.

Numa entrevista exclusiva a O INTERIOR, o militante diz não querer «descurar a importância do conhecimento e experiência daqueles que foram os responsáveis pelos sucessos passados do PSD em Trancoso», mas considera que agora é tempo de militantes mais jovens «assumirem a responsabilidade de conquistar o seu espaço dentro do partido e na sociedade em geral». Cristóvão Santos integrou o executivo da freguesia de Vilares durante 12 anos e garante ter acompanhado «de perto» a actividade do partido, «nos bons e nos maus momentos», sublinha. Foram os resultados «menos positivos» das duas últimas eleições autárquicas que o fizeram acreditar ter «chegado a hora» de dar um contributo mais efectivo. Nesse sentido, filiou-se no partido e por isso diz andar em «contra ciclo», pois «filiei-me quando muitos militantes se afastaram do PSD».

Se em tempos o partido teve uma vida «mais facilitada» em Trancoso – Júlio Sarmento (PSD) esteve durante 28 anos à frente da autarquia –, hoje o PSD está na oposição e tem uma «missão mais difícil, mas não menos importante», considera Cristóvão Santos, que acredita que a oposição pode contribuir «para a boa governação dos destinos do concelho». Se é verdade que a perda da liderança dos sociais-democratas no concelho «evidenciou debilidades», para o candidato não deixa se ser menos verdade que agora «é hora de olhar o futuro com confiança e envolver todos os militantes e simpatizantes em torno de um projecto comum».

Sem apontar o dedo a ninguém, o social-democrata reconhece que o partido não tem sido capaz de criar uma alternativa ao socialista Amílcar Salvador, mas considera a sua candidatura como «o motor da reconquista». Por agora Cristóvão Santos prefere ainda não divulgar os nomes que integram a lista, mas garante ter já «um amplo apoio», adiantando que a decisão de avançar «apenas aconteceu após uma longa conversa com as figuras principais do PSD local», entre as quais Júlio Sarmento, «que me manifestou o seu apoio e encorajamento», e Manuel Oliveira, «que, estando um pouco mais afastado das lides partidárias, me manifestou solidariedade». Conta ainda com o apoio de João Rodrigues, candidato às autárquicas pelo PSD em 2013 e 2017 e atual vereador na Câmara, que é candidato à Mesa da Assembleia de secção.

Cristóvão Santos disse desconhecer se terá algum adversário na corrida à concelhia local do PSD, mas O INTERIOR sabe que haverá mais uma lista. João Carvalho irá avançar com José Paulo Sarmento em segundo lugar e João Batista em terceiro. Segundo fonte do partido, o histórico social-democrata Júlio Sarmento é outro apoiante de peso candidatando-se a vice-presidente da mesa da Assembleia, sendo que à presidência candidata-se António Fonseca Leal. Como secretário está o nome de outro histórico do partido, Mário Castelo.

A mesma fonte adiantou a O INTERIOR que «houve esforços para uma lista única», mas apesar das «várias tentativas tal não foi possível». Para que houvesse um entendimento, João Rodrigues, apoiante de Cristóvão Santos, terá imposto o nome do seu filho, João Rafael Ribeiro, para liderar a lista, condição que não foi aceite. «As pessoas estão fartas de amadorismo e de um PSD que não faz oposição», adianta a mesma fonte partidária, segundo o qual terá sido isso que motivou à formação da lista de João Carvalho, que promete «uma renovação geracional e um sinal de que é possível inverter a situação atual». Contactado por O INTERIOR, João Carvalho garante que a sua lista «é abrangente» e julgar ter «as pessoas mais capacitadas». Os grandes objetivos são «formar uma equipa mobilizadora e que seja capaz de fazer oposição», promovendo «a criação de novas dinâmicas e estratégias que contrariem a atual situação do concelho de falta de ação».