Candidatura da companhia profissional da Covilhã tinha sido considerada elegível pela Direção-Geral das Artes, mas ficou de fora por falta de verbas

Teatro das Beiras contesta exclusão do apoio às artes

Companhia receia que esta exclusão coloque em causa a sua continuidade

O Teatro das Beiras, na Covilhã, foi excluído dos apoios à atividade artística profissional concedidos pela Direção-Geral das Artes. A sua candidatura ao Programa Apoio Sustentado para o ciclo 2018/2021 tinha sido considerada elegível mas acabou por não ser contemplada devido, alegadamente, à falta de verbas. A companhia profissional já manifestou o seu desagrado pela decisão.

«Nunca estivemos perante uma situação de exclusão dos programas de apoio do Ministério da Cultura», adianta o Teatro das Beiras, que receia que esta exclusão coloque em causa a sua continuidade. «Não é aceitável que a Direção-Geral das Artes classifique como elegível a candidatura, considerando-a dentro dos padrões do concurso, e depois não lhe conceda apoio por alegada falta de verbas», sustenta a companhia em comunicado divulgado na terça-feira. «A decisão de excluir o Teatro das Beiras, assim como mais de uma dezena de outras companhias, configura uma grave discriminação territorial, que fere princípios de igualdade e de acesso à cultura», lê-se ainda. A companhia covilhanense não aceita a situação e garante que vai «recorrer dela para que se faça justiça», subscrevendo «a ideia da criação de uma plataforma que conteste o processo de atribuição das verbas plurianuais, que consideramos estar a destruir o setor». Reclama também uma reunião com o primeiro-ministro.

A propósito desta controvérsia, a Câmara da Covilhã já manifestou apoio ao Teatro das Beiras e concorda que a decisão «configura uma injustiça que terá de ser reparada». «Apesar de compreendermos os esforços do Ministério da Cultura numa gestão rigorosa dos parcos fundos disponíveis, não podemos aceitar que o corte seja feito a companhias históricas e verdadeiros faróis culturais, com reconhecimento nacional e internacional, e especialmente numa região de baixa densidade populacional», afirma a autarquia. Na nota consta ainda que Vítor Pereira já fez saber desta «posição de indignação» ao ministro da Cultura, de quem terá obtido a informação que seria feito «um reforço de verba dos apoios» destinados às companhias de teatro. Os resultados indicam que 14 projetos vão ter acesso ao financiamento plurianual, 12 na área das artes plásticas, um na de fotografia e um na de arquitetura. Com candidatura aprovada está, entre outras, a Associação Luzlinar, de Trancoso.