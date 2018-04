Secção: Atualidade

Estudantes dos PALOP continuam a viver dificuldades na Guarda

A ULS da Guarda acolheu esta tarde uma sessão de esclarecimento, promovida pelo Gabinete de Mediação Intercultural do IPG, sobre as dificuldades dos alunos dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) a estudarem na Guarda. Na sessão esteve presente o Ministro Plenipotenciário da embaixada de Cabo Verde em Portugal, Jorge Gonçalves, que se deslocou à Guarda em representação do Embaixador de Cabo Verde.

