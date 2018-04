Secção: Atualidade

Centro de Alto Rendimento do Pocinho parceiro da Agência EFE em exposição sobre Ronaldo

A exposição "Ronaldo, o menino de ouro" foi inaugurada no dia 23 de março na sede da Agência EFE, em Madrid. A mostra, organizada pelo Centro de Alto Rendimento do Pocinho (Vila Nova de Foz Côa) e pela Agência EFE, com o patrocínio da Entidade Regional do Turismo do Porto e Norte (TPNP), retrata em imagens o percurso futebolístico de Cristiano Ronaldo, nomeadamente o seu início de carreira na Madeira, a passagem pelo Sporting, a chegada ao Manchester United e a contratação pelo Real Madrid. Também é possível recordar os títulos conquistados pelos 'merengues', as cinco bolas de ouro, o Campeonato Europeu pela Seleção Portuguesa no Euro 2016, entre outros momentos marcantes da vida profissional do jogador. Na inauguração estiveram presentes o presidente do Real Madrid CF, Florentino Pérez; o diretor de Relações Internacionais do Real Madrid, Emilio Butragueño; o Secretário de Estado de Cooperação Internacional, Fernando García Casas; o presidente da Agência EFE, José Antonio Vera; o presidente da Câmara de Vila Nova de Foz Côa, Gustavo Duarte; o vice-presidente da TPNP, Jorge Magalhães e o Coordenador do Departamento Operacional TPNP, Paulo Carrança. Esta exposição de 29 fotografias e 50 imagens televisivas sobre o melhor jogador do mundo estará posteriormente patente no CAR do Pocinho, em data ainda a designar.