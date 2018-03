Secção: 18º Aniversário

O INTERIOR atingiu a maioridade



O Jornal O INTERIOR comemorou, na passada quinta-feira, o seu 18º aniversário, atingindo assim a maioridade. Foram 18 anos de luta por uma sociedade mais informada, mais culta, mais equilibrada e mais democrática, sem nunca se desviar do seu caminho de verdade, rigor e isenção. A festa decorreu no restaurante Aquariu’s, na Guarda, com muito fado à mistura por Ana Paula (voz) e Custódio Castelo (guitarra portuguesa).