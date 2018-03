Secção: Opinião

«As sapatilhas já não são o que eram»

Quando finalmente os meus pais me deram autorização para usar saltos altos – tinha eu 14 anos – senti que o mundo acabaria se tivesse que voltar às sapatilhas. Anos após anos trabalhei os gêmeos como ninguém e quase obtive um doutoramento honoris causa em equilibrismo (modéstia à parte, tenho uma coleção cobiçável de lindos pumps!). Mas bem, agora que as mães das minhas amigas já não podem criticar esta minha paixão por (imagine-se) “ser nova de mais para usar sapatos de salto alto” – como se houvesse idade certa para nos irmos realizando e vivendo a vida felizes e contentes – lastimo diariamente não poder ir trabalhar de sapatilhas!

Gostava muito que as pessoas percebessem que sapatilhas não são sinónimo de informalidade. Vá, ok, são um bocadinho mas muito menos do que se possa pensar. Reparem: vejo diariamente pessoas ir trabalhar sem incluírem sapatilhas no seu “outfit” mas que parecem infinitamente menos formais do que outras pessoas que usam sapatilhas mas que sabem criar looks sofisticados e até mesmo, afirmo com total segurança, clássicos. Há inúmeras maneiras de usar sapatilhas. Recordo-me perfeitamente de ter entrado no Instituto Marangoni, em Paris, extremamente curiosa por ver como é que os professores de uma das escolas de moda mais conceituadas do mundo iam aparecer vestidos… De entre eles recordo o distinto Thierry Herselin, professor de História da Arte e da Moda, um homem elegante, nos seus 45 anos, que tendo gosto requintado – bem ao estilo parisiense – nunca foi dar aulas sem ser de sapatilhas! Lembro-me até muito bem de o ver na sala, leve como uma pena, de um lado para o outro, de calças beges, pulôver da Lacoste azul-escuro, camisa, sapatilhas e luvas brancas – para poder mexer confortavelmente nas relíquias do início do século XX que levava para nos mostrar nas aulas.

Como é óbvio não vou tentar convencer ninguém de que as sapatilhas não imprimem a qualquer look um toque de casualidade, mas isso não significa também que se tenha um estilo desleixado e corriqueiro.

Responsáveis pela elaboração de “dress codes” nas empresas deste país: as sapatilhas já não são o que eram e há que acompanhar as melhores tendências internacionais a todos os níveis!

Nas passarelas da semana da moda combinam-se gabardines com ténis, as marcas de alta-costura arranjam as montras com as suas bolsas mais clássicas ao lado de modernas sapatilhas e o comum mortal que entra no shopping da esquina e vê por baixo do blazer que precisa umas sapatilhas no mesmo tom (que se metem pelos olhos dentro) também as quer levar para o escritório…

Posso?

Por: Joana Dente

@pitangaboss

Jurista/ Fashion Stylist/ Makeup Artist