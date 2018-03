Secção: Desporto

Futsal

Meninas do Guarda 2000 confirmam supremacia na Supertaça

O Guarda 2000 confirmou o seu domínio no futsal feminino distrital no sábado, em Gouveia, ao vencer o Vila Franca das Naves por 8-2 na Supertaça da AF Guarda.

Esta época a equipa da cidade mais alta venceu todas as competições distritais (torneio de abertura, campeonato, taça e supertaça) sem perder um jogo. Para esta supremacia inquestionável contribuiu um plantel recheado de atletas com muitos anos de experiência no futebol de 7 e futebol de 11, que se adaptaram facilmente ao futsal. O Guarda 2000 teve ainda participações menos bem sucedidas, mas dignas, na Taça de Portugal e na Taça Nacional da modalidade. De acordo com Segura Fernandes, presidente da direção do clube, em duas épocas consecutivas a equipa regista «35 vitórias no conjunto de 35 jogos disputados no Campeonato, na Taça e na Supertaça», tendo marcado 411 golos e sofrido apenas 21 em todas as competições distritais.

As guardenses competem agora na Taça Nacional e ganharam 6-2 em Pombal no jogo inicial da primeira fase de uma prova onde são apuradas duas das três equipas participantes. O próximo jogo realiza-se a 7 de abril no pavilhão de S. Miguel (18 horas), na Guarda, frente à Académica de Coimbra. Caso consiga passar à fase seguinte, o Guarda 2000 participará, até 16 de junho, num dos grupos de acesso ao Nacional da Iª Divisão.