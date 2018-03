Secção: Desporto

Há oito jogos sem ganhar, o Sp. Covilhã derrotou o Sp. Braga B por 1-0 no domingo em jogo em atraso da 29ª jornada da IIª Liga

Vitória redentora no Santos Pinto

Tempo de leitura: 2 m

Avançado Fatai foi dos jogadores mais ativos do Sp. Covilhã

O Sp. Covilhã regressou às vitórias no último domingo na receção ao penúltimo Sp. Braga B. O único golo surgiu nos minutos finais da partida em atraso da 29ª jornada da IIª Liga. Os serranos ocupam o 12º lugar da geral com 39 pontos.

Há oito jogos sem ganhar, os covilhanenses precisavam de pontuar e surgiram mais pressionantes e mais rematadores, mas sem pontaria, enquanto os bracarenses remeteram-se à defesa. Sem grandes jogadas, o encontro chegou ao intervalo sem qualquer ocasião real de golo, apesar das tentativas de Fatai e Seidi. No segundo tempo o jogo ganhou maior dinâmica, interrompida por algumas paragens, e apenas nos minutos finais surgiram as melhores ocasiões de golo. Fatai protagonizou a primeira aos 78’, mas o remate foi travado por Filipe e, na recarga o desinspirado Reinildo, à boca da baliza, desperdiçou. No minuto seguinte foram os minhotos a criar perigo, quando Singh, de muito longe, atirou forte, mas Vítor São Bento desviou junto ao poste.

Os bracarenses voltaram a assustar passados dois minutos, numa bola endossada por Lucas, que o guarda-redes serrano fez passar por cima da barra. O golo da vitória surgiu aos 87’, por Sunday Abalo, que se estreou como titular na equipa serrana, na sequência de um canto apontado por Gilberto. Lucas fez o corte, a bola sobrou para o médio, que rematou rasteiro e colocado, de fora da área. Antes do apito final os locais podiam ter aumentado a contagem, mas primeiro Onyeka, isolado, adiantou muito a bola e perdeu a oportunidade para rematar. Depois foi Filipe a negar o golo a Reinildo, que ficou em posição privilegiada para marcar.

Com esta vitória, o Sp. Covilhã consolidou um lugar a meio da tabela e afastou a ameaça da despromoção, estando agora oito pontos acima da linha de água. Amanhã, os comandados de José Augusto recebem o Académico de Viseu, sétimo classificado. O encontro tem início pelas 11h15 e será retransmitido pela Sport TV.