Secção: Desporto

Futebol distrital

Celoricense é campeão da IIª Divisão

O Sp. Celoricense carimbou o regresso ao Distrital da Iª Divisão da AF Guarda a duas jornadas do fim do campeonato secundário.

No domingo, os comandados de Morgado venceram a ADC Castelos, formação do concelho de Pinhel, por 3-0 e garantiram o título da IIª Divisão, para onde tinha sido despromovido na época 2016/2017. A equipa de Celorico da Beira protagonizou um percurso exemplar contando até agora dez vitórias, um empate e uma derrota, bem como 38 golos marcados em doze jogos e doze sofridos. O Sp. Vilar Formoso, segundo classificado, está a seis pontos do já campeão e foi também protagonista acidental da festa antecipada do Celoricense ao empatar a zero na deslocação ao difícil campo do Freixo de Numão (4º). Nos restantes jogos da 12ª jornada, o Paços da Serra (6º) foi ganhar a Pala (5º) por 1-0 e o Foz Côa (3º) venceu 3-0 na receção ao último Casal de Cinza (8º). A formação duriense está agora a dois pontos do Vilar Formoso, que vai visitar na próxima jornada, agendada para 8 de abril. Recorde-se que o segundo classificado também garante a subida ao escalão principal da AF Guarda. Os restantes jogos da 13ª jornada são o Freixo de Numão-Pala, Paços da Serra-ADC Castelos e Celoricense-Casal Cinza.

Sp. Mêda alcança Trancoso na frente da Iª Divisão

O campeonato da Iª Divisão está ao rubro, pois a cinco jornadas do fim apenas seis pontos separam o primeiro do quinto classificado.

No domingo, o líder Trancoso empatou 1-1 em Aguiar da Beira (3º) e foi apanhado pelo Sp. Mêda (2º), que venceu 5-0 em Vila Franca das Naves (13º e penúltimo). No final da 21ª jornada os trancosenses somam 44 pontos, os mesmos que os medenses e mais um que os aguiarenses. No quarto lugar está o Figueirense com 40 pontos após vencer em casa o São Romão (10º) por 1-0. O Gouveia é quinto classificado (38 pontos) e no domingo perdeu 2-1 em Manteigas (6º). Nos restantes jogos o Vilanovenses (12º) venceu 1-0 na receção ao Soito (9º) e o Sp. Sabugal (11º) conseguiu o mesmo resultado frente ao último Guarda Unida Desportiva (14º). Já o Vila Cortês do Mondego (7º) foi surpreendido em casa pelo Estrela Almeida (8º), que levou a melhor por 3-2.

Na 22ª jornada, que se realiza a 8 de abril, jogam-se os encontros Trancoso-Sabugal, Sp. Mêda-Aguiar da Beira, Figueirense-Vila Cortês Mondego, Gouveia-Estrela Almeida, Guarda Unida-Manteigas, Soito-Vila Franca Naves e São Romão-Vilanovenses.