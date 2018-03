Secção: Em Foco

Covilhã constrói Centro de Inovação Cultural para atrair talento

Espetáculos e programação de referência nacional são algumas das ambições do futuro Teatro Municipal da Covilhã, cujas obras aguardam parecer do Tribunal de Contas.

Autarquia espera inciar as obras ainda em abril para que estejam concluídas último trimestre de 2019

As obras ainda não arrancaram, aguardam parecer do Tribunal de Conta, mas o plano estratégico para o novo equipamento já está definido. Segundo o consultor João Aios, o futuro Teatro Municipal da Covilhã ambicionará a coprodução e intercâmbio com redes e produtoras de referência nacional e internacional, mas também ser «o motor para criação de eventos âncora» para ter impacto nas áreas culturais, sociais, turísticas e económicas da região.

Entre as estratégias definidas está também a criação e desenvolvimento de um projeto educativo e de mediação de públicos, vocacionado para a educação pela arte e a promoção da criação artística. O Centro de Inovação Cultural é visto ainda como um forma de «projetar a Covilhã, através da criação de produtos, que consequentemente possam contribuir para atrair e fixar talento».

O plano estratégico do futuro Teatro Municipal foi apresentado na terça-feira e discutido, no mesmo dia, em sessão de Câmara. Mas a apresentação não convenceu a vereadora do CDS-PP, para quem se trata de «um plano estratégico bastante conceptual». Para Maria José Madeira, «foi uma pena não termos acesso à documentação antes da apresentação», porque há alguns «bons exemplos que se ajustam à cidade», mas outros que nem tanto, o que faz com que «as dúvidas se mantenham na totalidade». A centrista considerou que «não ficou explícito qual será o modelo de gestão e todos os seus componentes».

Vítor Pereira rejeitou as críticas com o argumento de que este modelo de gestão «dá nota do que pretendemos para uma infraestrutura virada para os agentes culturais e concidadãos, onde se produza cultura todos os dias com autonomia artística e financeira, com um governo próprio e profissionais vocacionados». O autarca disse estar «aberta a discussão» sobre o plano, pois quer decidir de «forma transparente, aberta e participada», acusando os centristas de encararem o assunto «mais estreitamente e partidariamente, em vez de olharem esta matéria com os olhos do cidadão que carece e precisa de muita e boa cultura». Por revelar ficou o nome do responsável pelo Centro de Inovação Cultural, que será selecionado por concurso público. A autarquia espera iniciar as obras ainda em abril, prevendo a abertura do novo Teatro Municipal no último trimestre de 2019. Vítor Pereira quer que este seja «não só uma casa de espetáculos, mas também um verdadeiro centro cultural», que, segundo o edil, chega com «30 anos de atraso».