Mais de uma centena de sócios na Assembleia Geral da Adega de Pinhel

A Assembleia Geral Ordinária da Adega Cooperativa de Pinhel, que decorreu esta tarde, mobilizou mais de uma centena de sócios. O primeiro ponto da ordem de trabalhos foi a apreciação e votação do relatório, balanço e contas da direção e parecer do Conselho Fiscal, com referência ao exercício de 2017 referente à campanha 2016. Foi aprovado por unanimidade, sem votos contra nem abstenções.

