Serranos perderam 3-0 na deslocação ao terreno do FC Porto B e continuam sem ganhar há oito jornadas na IIª Liga

Sp. Covilhã sob a ameaça da despromoção

Treinador José Augusto com vida complicada para dar a volta à crise de resultados do Covilhã

O FC Porto B recebeu e venceu no domingo o Sp. Covilhã por 3-0 na 30ª jornada da IIª Liga e adensou a crise de resultados dos serranos, que não ganham há oito jornadas. Com menos um jogo, os comandados de José Augusto caíram para o 14º lugar com 36 pontos e entraram na órbita da zona de despromoção.

Depois de uma exibição positiva em Arouca na jornada anterior, o Covilhã destacou-se pela negativa perante um FC Porto dominador e que criou várias situações de perigo e de golo. Os visitantes entraram adormecidos e os “dragões” aproveitaram para “reinar”, tendo inaugurado o marcador aos

18’ com um remate forte e muito colocado de Romário. Aos 25’ Índio protagonizou o primeiro remate dos serranos à baliza portista e depois conquistaram alguns livres e cantos, mas sem criar problemas sérios ao guarda-redes Diogo Costa. Os locais ampliaram a vantagem no período de compensação da primeira parte após falta de Makouta. Aos 47’, Bruno Costa bateu o livre e Oleg, de cabeça, aumentou para 2-0.

Sem forçar muito, o FC Porto B manteve o seu domínio no segundo tempo, ao passo que o Sp. Covilhã regressou melhor das cabinas, mas continuou a mostrar imensas carências ofensivas. As dúvidas que ainda pudessem existir sobre o resultado do jogo acabaram quando, aos 59’, Musa Yahaya fez o 3-0 após um “bailado” diante de vários adversários, guarda-redes incluído. O FC Porto justificou amplamente este triunfo ante um opositor frágil e com muito menos argumentos coletivos e técnicos. O Sp. Covilhã recebe no domingo o Sp. Braga B, 19º classificado, em partida em atraso da jornada 29, e no dia 31 volta a jogar em casa frente ao Académico de Viseu, que ainda pode aspirar à subida à Iª Liga.