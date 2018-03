Secção: Em Foco

Ex-candidato do PSD à Câmara da Covilhã desapareceu após desfalque de 115 mil euros na Rede de Judiarias de Portugal

Marco Baptista constituído arguido

Tempo de leitura: 2 m

Marco Baptista, candidato do PSD à Câmara da Covilhã nas últimas autárquicas que desapareceu em novembro do ano passado sem deixar rasto, foi detido na sexta-feira pela Polícia Judiciária (PJ) na unidade de Psiquiatria do Hospital Sousa Martins, na Guarda.

Presente a tribunal no dia seguinte para primeiro interrogatório, o suspeito de ter desviado mais de 115 mil euros da Rede de Judiarias de Portugal, com sede em Belmonte, foi constituído arguido e vai aguardar o desenvolvimento do processo em liberdade sujeito à medida de coação menos gravosa, a de termo de identidade e residência. Segundo apurou O INTERIOR, Marco Baptista nunca terá saído do país e, antes de vir para a Guarda, terá estado internado numa unidade psiquiátrica da zona de Pombal. A Judiciária acredita que o ex-líder da concelhia social-democrata da Covilhã, de 41 anos, terá realizado uma única transferência bancária da conta da Rede de Judiarias para uma conta pessoal e alegadamente usado os 115 mil euros para pagar dívidas da campanha autárquica. Desaparecido há quatro meses, Marco Baptista estava internado na unidade de Psiquiatria guardense há sensivelmente uma semana, vindo de Pombal, com uma depressão profunda. O gestor foi detido pela PJ da Guarda após ter tido alta hospitalar. Está indiciado por peculato e abuso de confiança. O INTERIOR sabe que as autoridades judiciais vão pedir uma perícia psiquiátrica ao ex-candidato para apurar se há ou não indícios de simulação de um surto psicótico antes da detenção.