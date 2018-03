Secção: Atualidade

Câmara Belmonte apresentou Festas do Concelho

De 20 a 26 de abril celebram-se em Belmonte as Festas do Concelho, onde a música será o prato forte. Santamaria, Amor Electro e Sons do Minho são alguns dos artistas convidados. O programa foi hoje apresentado numa conferência de imprensa em que ficaram também a ser conhecidos o programa da Semana do Brasil e do 29º Colóquio da Lusofonia que, pelo segundo ano consecutivo, vai decorrer em Belmonte. Saiba mais na próxima edição de O INTERIOR.