Descargas poluentes contaminam linha de água em Sintrão

Tempo de leitura: 1 m

Em comunicado, a Quercus denuncia a ocorrência de descargas poluentes em Sintrão (Trancoso). «Ocorreu na bacia hidrográfica do Douro, mais concretamente na Ribeira do Vale Azedo, afluente do rio Távora, existindo a jusante do local desta descarga várias captações de água para consumo humano», é referido. A Quercus apela à Agencia Portuguesa do Ambiente (APA) «que seja célere e rigorosa na investigação de mais este caso de poluição, de modo a que os responsáveis não fiquem impunes e sejam levados à justiça».