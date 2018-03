Secção: Atualidade

Recursos hídricos foram tema dos “Serões na Guarda” hoje no TMG

Tempo de leitura: 1 m

Esta noite houve “Serões na Guarda” sobre o tema dos “Recursos Hídricos”. A sessão, promovida pelo Comando Territorial da GNR, decorreu no café-concerto do Teatro Municipal da Guarda (TMG) e teve com moderador Luís Baptista-Martins, diretor do jornal O INTERIOR. Da mesa fizeram parte o capitão Cláudio Saraiva, em representação da GNR; Miguel Borges, da Águas de Portugal; e Sandra Sarmento, da Agência Portuguesa do Ambiente (APA). As tertúlias “Serões da Guarda” destinam-se a debater temas da área da segurança com os cidadãos.