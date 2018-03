Secção: Opinião

Papá, eu amo-te!

Tempo de leitura: 2 m

Não estaria a mentir se dissesse que o meu pai é o melhor do mundo, mas não vou entrar por aí… A ideia é mesmo só deixar umas sugestões de presentes originais, invulgares e alternativos para o dia 19 de março!

Sessão fotográfica: a maioria das vezes não estamos com a melhor disposição para fotografias e vamos adiando ene vezes; talvez seja uma excelente data para pensar que há por aí fotógrafos incríveis a fazer trabalhos muito interessantes, descontraídos e modernos, que se tornarão por certo numa lembrança ad eternum.

Cesta de fruta: a primeira vez que vi oferecer uma cesta de fruta achei que “só mesmo na China”, mas a verdade é que, com o passar dos anos, fui ficando adepta desta moda tipicamente asiática. É tão giro oferecer uma cesta com frutos coloridos! É uma opção saudável, não tem de ser dispendiosa, e ainda dá para colocar um toque pessoal se se optar por fazer a decoração da cesta!

Objetos personalizados: se há coisa da qual gosto é disto! A partir do momento em que mandamos fazer alguma coisa personalizada para oferecer a alguém, não restam dúvidas de que pensámos mesmo na pessoa, na sua forma de ser e no que ela significa para nós. As opções são infinitas… Desde mandar bordar as iniciais numa camisa do pai, a comprar-lhe uma t-shirt que vá mesmo ao encontro do seu sentido de humor, a personalizar uma simples capa para o telemóvel ou uma chávena para o leite. Existe atualmente uma panóplia gigante de coisas que se pode “customizar” e todos os pais se sentirão orgulhosos quando disserem: «Ah, isto foi o meu filho que mandou fazer para mim!»

Meias: longe vai o tempo em que era foleiro oferecer peúgas. Há modelos lindíssimos e alguns cheios de cor e boa disposição; existem até cada vez mais lojas especializadas em meias e não há volta a dar, não há pai que não precise delas!

Chocolates: esta é uma aposta segura! Segundo sondagens que vêm sendo efetuadas por mim há cerca de 30 anos, não há pai para eles, ou melhor, não há pai que não goste deles. Há espaços comerciais a vender chocolates deliciosos, de sabores incomuns e embalagens muito originais.

Passeio: a ideia é sair de casa com tempo e sem propósito definido, é passar um momento sereno que não tem de ser minuciosamente programado. Para alguns pais, este é com certeza o melhor presente, pois não podemos descurar que, como eternizou Antoine de Saint-Exupéry, «o essencial é invisível aos olhos; só se vê bem com o coração!»

Joana Dente

* @pitangaboss

Jurista/ Fashion Stylist/ Makeup Artist