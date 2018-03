Secção: Desporto

Sp. Covilhã empata em Arouca

Covilhanenses continuam sem vencer na IIª Liga e voltaram a deixar escapar a vitória nos minutos finais da partida em casa de um candidato à subida, quando estavam em inferioridade numérica

Expulsão de Joel aos 75’ complicou estratégia dos serranos em Arouca

O Sp. Covilhã deu um pontapé na crise ao empatar 2-2 no terreno do Arouca, candidato à subida à Iª Liga, no sábado, em jogo da 28ª jornada da IIª Liga.

O encontro foi afetado pelas más condições atmosféricas e do terreno. Aos 16’, o Arouca passou para frente do marcador, num canto apontado por Palocevic, que o guardião Igor Rodrigues não conseguiu intercetar e Roberto, no sítio certo, encostou de cabeça. Os visitantes não demoraram a reagir e chegaram ao empate aos 24’. Após boa jogada pela linha, Índio cruzou atrasado para o remate enrolado de Seidi, que foi desviado por Renato à boca da baliza e bateu Bracali. Nada houve a assinalar até ao intervalo, com exceção de um remate de Seidi na área.

O segundo tempo começou com uma grande oportunidade para o Covilhã, O cruzamento de Reinildo em balão, ao segundo poste, apanhou a defesa arouquense em contra-pé e João Dias apareceu sozinho na cara de Bracali, que se aplicou para defender o remate do serrano. Na recarga, Seidi, de baliza aberta, atirou ao lado. Os locais eram a equipa que mais procurava o golo, mas foram os covilhanenses que se colocaram em vantagem. Aos 71’, Renato entrou na área e serviu Reinildo com um cruzamento rasteiro e o avançado só teve de encostar.

Com o relvado cada vez mais pesado, o Arouca apostou no jogo direto e aproveitou a superioridade numérica, após expulsão de Joel aos 75’, para chegar à igualdade. O que aconteceu aos 85’, na sequência de um canto. A bola sobrou para Nuno Valente, que atirou para boa defesa de Igor Rodrigues e na recarga Areias rematou, mas o guardião conseguiu levantar-se e fazer uma enorme mancha. Contudo, no seguimento da jogada, o árbitro assinalou grande penalidade por uma falta cometida sobre Nuno Coelho. O capitão do Arouca converteu o castigo máximo e estabeleceu o resultado final.