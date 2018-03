Secção: Sociedade

Semana da Competitividade e Inovação envolveu empresas dos distritos de Vila Real, Viseu, Guarda e Castelo Branco e terminou na Guarda com entrega de prémios a PME’s inovadoras

4inova.pt premeia inovação

As regiões do “Douro, Beiras e Serra da Estrela, Viseu, Dão Lafões e Beira Baixa” através das Associações Empresariais NERVIR, AIRV, AEBB e NERGA organizaram entre 5 e 9 de março, a Semana da Competitividade e Inovação 4INOVA.PT, que encerrou na sexta-feira com jantar-conferência na Guarda.

A Semana da Competitividade e Inovação 4INOVA.PT pretendeu sensibilizar e capacitar as PME para os fatores críticos da inovação, desenvolver processos de inovação, estimular o trabalho em rede, ligar as empresas às instituições de ensino superior e outras instituições, desenvolver projetos inovadores, com vista à criação de novos bens e serviços, aumentar a produtividade e a capacidade de criação de valor.

No âmbito desta Semana foram realizadas visitas a Instituições de Ensino e Centros de Investigação, sessões de Matchmaking e Workshops temáticos. Foram ainda divulgados o Sistema Digital de Monitorização da Inovação das PME – 4INOVA.PT e a Mostra Empresarial online 4INOVA.PT. Perto de 500 empresários dos quatro distritos participaram nesta Semana da Competitividade, um projeto cofinanciado pelo Compete, onde foram entregues os prémios do Concurso 4INOVA.PT. A iniciativa, que pretendeu premiar as empresas dos quatro distritos que apostam na inovação, entregou cinco mil euros às empresas que ficaram no primeiro lugar e troféus às empresas classificadas em segundo e terceiro lugar.