Secção: Sociedade

CHCB ganha Unidade Cardiovascular

Está para breve a abertura de uma Unidade de Cardiologia de Intervenção no Centro Hospitalar Cova da Beira que permitirá colmatar «a zona cinzenta» que existe na Beira Interior, a única região do país onde ainda não existe esta resposta a doentes cardíacos.

Ministro da Saúde visitou hospitais da Covilhã e Seia e virá à Guarda brevemente

A confirmação chegou por parte do ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, que na sexta-feira visitou o Hospital Pêro da Covilhã. Além de uma resposta «em tempo útil», a criação desta unidade vai também ao encontro das «necessidades agudas de doentes cardíacos, que precisam de angioplastia primária», adiantou o governante.

Numa fase inicial serão contratadas quatro equipas externas, que «vão estar disponíveis 24 horas por dia», garantiu o diretor do serviço de Cardiologia do Centro Hospitalar da Cova da Beira (CHCB). Quando esta nova unidade entrar em funcionamento «vamos ficar com uma cobertura total do país para fazer o tratamento correto do enfarte do miocárdio, dos doentes coronários agudos, uma coisa com toda a qualidade», declarou António Peixeiro. Também visivelmente satisfeito com esta nova valência estava o presidente do conselho de administração, João Casteleiro, para quem é um «projeto estratégico para toda a região» e uma aposta que «interessa a todo o país». Os motivos são simples. Quando a unidades estiver em funcionamento vai ser possível evitar as «deslocações onerosas» dos doentes e as «complicações que podem decorrer de um transporte demorado de um doente instável», explicou a presidente da Administração Regional de Saúde (ARS) do Centro, Rosa Reis Marques.

O investimento é superior a um milhão de euros e o serviço deverá ser inaugurado ainda antes do final do ano com uma ala de hemodinâmica devidamente equipada, gabinetes e uma zona de recobro. A aposta na Unidade de Cardiologia no CHCB está enquadrada na estratégia do Governo em reforçar equipamentos e infraestruturas e a prova de que «o interior é uma prioridade política», salientou Adalberto Campos Fernandes.

Unidade Local de Saúde e Medicina Nuclear em análise

Embalado pela a presença do ministro da Saúde na Covilhã, o presidente da Câmara, Vítor Pereira, lembrou a criação de uma Unidade de Medicina Nuclear no CHCB, pedindo ao Governo que a coloque «no topo das prioridades».

Questionado sobre este anseio da região, Adalberto Campos Fernandes afirmou que «a atenção e o interesse existem» mas por enquanto não está «em condições de dar uma resposta». No entanto, garantiu que o estudo está «entre mãos». João Casteleiro a acrescentou que esta é «uma unidade fundamental para manter o nível de qualidade que as nossas populações merecem, que devem ter as mesmas condições de vida, dignidade e diversidade que têm os cidadãos do litoral». Em cima da mesa esteve também a possível criação da Unidade Local de Saúde da Cova da Beira. Mas o governante não se comprometeu, pois só será criada se for «socialmente justa e útil, se houver consenso e se, do ponto de vista económico e de qualidade do serviço às comunidades se justificar».

Visita à Guarda para breve

A passagem do ministro da Saúde pela Covilhã foi integrada numa série de visitas que efetuou ao hospitais da região, que incluiu Castelo Branco, Seia e Oliveira do Hospital. De fora ficou o Hospital Sousa Martins, na Guarda, mas não deverá ser por muito tempo. Adalberto Campos Fernandes vai «andar por aí», pelo que deverá vir à cidade mais alta nas próximas semanas e «sem pressas», pois para a Guarda «é preciso uma manhã ou uma tarde inteira», declarou.

1,2 milhões de euros para requalificar centro de saúde de Seia

O centro de saúde de Seia, construído em 1975, vai ser requalificado num investimento previsto de cerca de 1,2 milhões de euros.

O projeto foi divulgado na sexta-feira durante a visita do ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, à unidade e ao Hospital Nª Sra. da Assunção, na cidade serrana. Atualmente, o centro presta cuidados de saúde a cerca de 25 mil utentes com 13 médicos, 21 enfermeiros, uma técnica de saúde ambiental e 13 assistente técnicos. A obra irá dotar as instalações de «infraestruturas condignas, com a inclusão de novos espaços, maior funcionalidade e melhores condições de trabalho para os profissionais de saúde e para os utentes que utilizam este serviço», referiu a autarquia. Na sessão, o governante garantiu que a requalificação do centro de saúde de Seia vai concretizar-se porque é altura de «pôr a mão no concreto e transformar a realidade».

Já no Nª Sra. da Assunção o ministro foi confrontado com a falta de recursos humanos, nomeadamente na Cardiologia, uma das valências que se perdeu nos últimos anos e que tem sido reivindicada pela autarquia, a par da reposição dos serviços de Ortopedia, Oftalmologia e Cirurgia Ambulatória. No final da visita o governante homologou um protocolo de colaboração entre a ULS e o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra para consultas de telemedicina de Cardiologia.