Secção: Em Foco

Segundo ranking da consultora Bloom Consulting, a Covilhã é o melhor município das Beiras e Serra da Estrela à frente da Guarda, que lidera as categorias de “Negócios” e “Viver”

Covilhã lidera ranking dos municípios da região

Covilhã é o concelho melhor classificado na lista divulgada esta semana pela Bloom Consulting

Não há sinal dos municípios da região no top 40 do “Portugal City Brand Ranking” elaborado pela Bloom Consulting, que analisou os negócios, o turismo e as condições de vida dos 308 concelhos portugueses. Castelo Branco é o melhor classificado com o 42º lugar da lista geral.

O estudo, que já vai na quinta edição, foi divulgado na terça-feira e teve por base o desempenho relativo entre cada concelho na captação de novos investidores, turistas e novos residentes, segundo variáveis como dados estatísticos, procura, pesquisas “online” sobre o município e desempenho “online” através dos sites e redes sociais. A classificação de 2018 volta a ser liderada por Lisboa, que ocupa o primeiro lugar nas três categorias analisadas (“Negócios”, “Visitar” e “Viver”), seguida do Porto e Cascais. Do top 10 fazem ainda parte os concelhos de Braga, Coimbra, Sintra, Funchal, Faro, Vila Nova de Gaia e Setúbal. Longe deste “campeonato”, os municípios das Beiras e Serra da Estrela competem num escalão secundário, com a Covilhã a surgir na 45ª posição da geral e a Guarda a ocupar o 48º lugar, que mantiveram os lugares do estudo anterior. O Fundão é 77º, Seia é 99º, tendo descido um lugar, e depois é o descalabro com o quinto município melhor classificado da região, Gouveia, a surgir em 156º, seguido de Belmonte (173º), que subiu dois lugares relativamente a 2017, tal como Trancoso (184º), enquanto o Sabugal (190º) ascendeu um lugar.

Para lá da 200ª posição estão Manteigas (215º), que protagonizou uma queda de cinco lugares; Pinhel (227º), que subiu cinco posições; Vila Nova de Foz Côa (232º), menos três; Celorico da Beira (243º), que baixou sete; Mêda (244º), mais cinco lugares; Almeida (254º), mais dois; Figueira de Castelo Rodrigo (258º), menos dois; Aguiar da Beira (272º), menos um; e Fornos de Algodres (282º), que se manteve. No ranking regional do Centro elaborado pela Bloom Consulting Coimbra é o município que está na frente, sendo Castelo Branco (8º) o melhor da Beira Interior, à frente da Covilhã (10º) e Guarda (11º). Na análise por categorias, a Guarda lidera em “Negócios”, seguida da Covilhã e do Fundão. Na rubrica “Visitar” (turismo), o pódio é ocupado pela Covilhã, Guarda e Fundão, respetivamente. Já a categoria “Viver” é liderada pela Guarda, à frente da Covilhã e do Fundão. O ranking está disponível no site www.bloom-consulting.com .