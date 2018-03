Secção: Atualidade

José Manuel Amaral Lopes coordena Comissão Executiva da Candidatura "Guarda a Capital Europeia da Cultura 2027"

José Manuel Amaral Lopes, antigo secretário de Estado da Cultura, é o coordenador da Comissão Executiva da Candidatura “Guarda a Capital Europeia da Cultura 2027”. Fazem ainda parte do grupo de trabalho Fernando Carmino Marques (em representação do Instituto Politécnico da Guarda), André Barata Nascimento (Universidade da Beira Interior), Efrem Yildiz Sadak (Universidade de Salamanca, Espanha), Rui Jacinto (Universidade de Coimbra), João Mendes Rosa (diretor do Museu da Guarda) e Victor Afonso (programador e coordenador do Teatro Municipal da Guarda).

