4inova.pt premeia inovação

Semana da Competitividade e Inovação envolveu empresas dos distritos de Vila Real, Viseu, Guarda e Castelo Branco e terminou na Guarda com entrega de prémios a PME’s inovadoras

As regiões do “Douro, Beiras e Serra da Estrela, Viseu, Dão Lafões e Beira Baixa” através das Associações Empresariais NERVIR, AIRV, AEBB e NERGA organizaram entre 5 e 9 de março, a Semana da Competitividade e Inovação 4INOVA.PT, que encerrou na sexta-feira com jantar-conferência na Guarda.

A Semana da Competitividade e Inovação 4INOVA.PT pretendeu sensibilizar e capacitar as PME para os fatores críticos da inovação, desenvolver processos de inovação, estimular o trabalho em rede, ligar as empresas às instituições de ensino superior e outras instituições, desenvolver projetos inovadores, com vista à criação de novos bens e serviços, aumentar a produtividade e a capacidade de criação de valor.

No âmbito desta Semana foram realizadas visitas a Instituições de Ensino e Centros de Investigação, sessões de Matchmaking e Workshops temáticos. Serão ainda divulgados o Sistema Digital de Monitorização da Inovação das PME – 4INOVA.PT e a Mostra Empresarial online 4INOVA.PT. Perto de 500 empresários dos quatro distritos participaram nesta Semana da Competitividade, um projeto cofinanciado pelo Compete, que terminou com um jantar, no Nerga, na Guarda, onde foram entregues os prémios do Concurso 4INOVA.PT. A iniciativa, que pretendeu premiar as empresas dos quatro distritos que apostam na inovação, entregou cinco mil euros às empresas que ficaram no primeiro lugar e troféus às empresas classificadas em segundo e terceiro lugar.

Empresas classificadas em 1º lugar

Houve sete empresas a conquistar o primeiro lugar no concurso de inovação, três da Guarda, duas de Castelo Branco, uma de Viseu e uma de Vila Real. Estas PME, algumas delas com projetos em parceria com instituições de ensino superior como a UTAD ou o IPG, receberam cinco mil euros por terem vencido o concurso, ou seja, foram entregues 35.000 euros aos primeiros classificados:

Empresas classificadas em 2º lugar

O critério do júri atribuiu seis segundos lugares:

Empresas classificadas em 3º lugar

Em terceiro lugar ficaram quatro projetos das seguintes PME: