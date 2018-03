Secção: Atualidade

Unidade de Cardiologia de Intervenção no CHCB antes do final do ano

Tempo de leitura: 1 m

O ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, visitou hoje o Centro Hospitalar da Cova da Beira (CHCB) para uma visita aos serviços do Hospital Pêro da Covilhã, onde anunciou a criação da Unidade de Cardiologia de Intervenção naquele centro hospitalar. Trata-se um investimento superior a um milhão de euros, que vem permitir que as pessoas que sofram um enfarte tenham assistência médica em tempo útil. A administração do hospital espera inaugurar a unidade ainda antes do final do ano.

