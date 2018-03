Secção: Atualidade

Petição exige demissão de Celeste Amaro, diretora regional da Cultura do Centro

Tempo de leitura: 1 m

O Manifesto em Defesa da Cultura e vários artistas exigem, em petição pública, a demissão de Celeste Amaro (esposa do presidente da Câmara Municipal da Guarda, Álvaro Amaro) da Direção Regional da Cultura do Centro. Na petição pública, dirigida ao ministro da Cultura, os subscritores «repudiam as declarações da diretora regional da Cultura e afirmam que, em face da atitude que elas revelam, Celeste Amaro não tem condições para continuar no cargo». Em causa, estão as declarações de Celeste Amaro, citada pela agência Lusa, na apresentação da programação da companhia Leirena Teatro, em Leiria, em que elogiou o grupo por não ter pedido apoio. Para os subscritores, as declarações de Celeste Amaro «tentam criar uma clivagem entre estruturas 'subsidiadas' e 'não subsidiadas' e entre profissionais e não profissionais, amesquinham os próprios funcionários do Ministério e as personalidades convidadas para avaliar as candidaturas apresentadas, contradizem o espírito e a letra da Constituição e do programa do atual Governo e - sobretudo - insultam os cidadãos que são os principais beneficiários das políticas públicas de cultura no nosso país». Entre os primeiros subscritores está o poeta e ex-diretor do Teatro Municipal da Guarda (TMG), Américo Rodrigues.