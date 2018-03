Secção: Opinião

A noite do Baile

Tempo de leitura: 2 m

A noite é especial mas não será a última – apostem tudo sem deixarem de ser vocês mesmos!

Meninas: sabem que podem optar por um vestido de gala ou que podem conjugar peças que, embora sejam mais versáteis, se podem adaptar muito bem à ocasião. O importante é que escolham um look com o qual se sintam confortáveis e que não vos faça perder a identidade. Relativamente à cor, não me meto; atualmente, vale tudo, e vocês também sabem que as cores mais consensuais são o preto, o bordô e o azul-escuro. Os vestidos compridos serão seguramente os que melhor combinam com o evento e, sem dúvida, a noite é perfeita para quem gosta de lantejoulas, missangas e pedrarias! Os sapatos devem ser de salto alto (ou pelo menos médio), pois, concordem ou não, sapatos altos são mais elegantes e os que melhor se adequam à circunstância. A maquilhagem não tem de ser muito carregada, aliás, não fujam demasiado ao que fazem no dia-a-dia, e se não costumam sequer maquilhar-se nem equacionem algo dramático que vos faça olhar ao espelho e não se reconhecerem. O mesmo vale para o cabelo, penteados simples são uma aposta segura. Na pochete levem um pó e o batom de eleição para retocarem a maquilhagem sempre que for necessário. A minha última dica: pensos rápidos – se vocês tiverem a sorte de não precisar deles, algo me diz que vão emprestá-los a alguém.

Meninos: muito sinceramente aconselho-vos a usar fato. Talvez seja a primeira vez que o farão e, como tal, não se sentem completamente à-vontade com esta ideia, mas verão que isso passa mal percebam como ficam elegantes. Um fato não tem de ser algo dispendioso, há muitas lojas que têm opções em conta e é só uma questão de procurar. Notem que as cores escuras são definitivamente as ideais, sendo o preto perfeito. Para camisa, sugiro branco, e, como toque final, uma gravata ou mesmo um papillon para os mais destemidos. Os sapatos não devem destoar e o melhor que têm a fazer é usá-los algumas vezes antes (nem que seja em casa) de modo que possam dançar toda a noite sem dores nos pés. Já sabemos que as sapatilhas vão ser a escolha com mais adeptos, por isso só se pede que lhes limpem o rasto!

A ocasião passará a correr, tenham à mão o telemóvel para capturarem sorrisos – vão ser incontáveis. Se entretanto alguém precisar da minha ajuda, já sabem: @pitangaboss.

Divirtam-se!

Por: Joana Dente*

* Jurista / Makeup Artist / Fashion Stylist