Secção: Desporto

Taça Honra AF Guarda

Figueirense, Sp. Mêda, Gouveia e Celoricense nas meias-finais

Tempo de leitura: 1 m

O Figueirense, Sp. Mêda, Gouveia e Celoricense (na foto) vão jogar as meias-finais da Taça de Honra da AF Guarda, cuja final está agendada para 12 de maio em Manteigas.

No domingo, o fator casa foi decisivo nos quartos-de-final, com exceção do jogo entre o Gouveia e o Aguiar da Beira, que terminou com um empate a zero. O vencedor saiu da sorte das grandes penalidades, com os serranos a levarem a melhor sobre os aguiarenses (4-3). Nas restantes partidas, o Figueirense derrotou o São Romão por 3-0 e o Sp. Mêda venceu o Manteigas por 4-1. Por último, o Celoricense, único “sobrevivente” da IIª Divisão Distrital, ganhou ao Sp. Sabugal por 3-0. O sorteio para as meias-finais, agendadas para 25 de abril, determinou os jogos Figueirense-Sp.Mêda e Gouveia-Celoricense. Os campeonatos distritais regressam no domingo. Na 19ª jornada da Iª Divisão jogam o Vilanovenses-Trancoso, Figueirense-Sp. Mêda, Vila Cortês Mondego-Manteigas, Sp. Sabugal-Estrela Almeida, Aguiar Beira-Gouveia, São Romão-Soito e Vila Franca Naves-Guarda Unida Desportiva. Na IIª Divisão disputa-se a 11ª jornada com as partidas Sp. Celoricense-Pala, Foz Côa-ADC Castelos, Sp. Vilar Formoso-Casal de Cinza e Paços da Serra-Freixo de Numão.