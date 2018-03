Secção: Atualidade

JS realizou debate com candidatos à Federação do PS da Guarda

Alexandre Lote, José Luís Cabral e Pedro Fonseca esclareceram esta noite algumas dúvidas dos militantes num debate promovido pela JS, na Guarda.

Os três candidatos à presidência da Federação do PS responderam seis questões colocadas por militantes da JS e do PS que foram sorteadas antes da sessão, moderada por Fábio Pinto, presidente da Federação da JS.

A iniciativa decorreu no auditório da Associação Comercial e os candidatos falaram sobre investimento, a união do partido, a juventude, a sua motivação para concorrer ao cargo e agricultura. As eleições para a estrutura distrital socialista estão marcadas para 9 de março. Saiba mais na próxima edição de O INTERIOR.